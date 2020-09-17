Италия

Чешский полузащитник стал игроком Эллас.

Хавбек Удинезе Антонин Барак перешел в Верону на правах аренды с обязательным при достижении некоторых условий выкупом, сообщил официальный сайт Эллас.

Барак выступал за Удинезе два с половиной сезона, а вторую часть прошлой кампании провел на правах аренды в Лечче. За эту команду Антонин забил два гола в 16 матчах.

Всего на счету Барака девять голов и пять результативных передач в 66 поединках чемпионата Италии.

Также сегодня Верона отдала Роме в аренду защитника Мараша Кумбуллу, а взамен получила Мерта Четина, Маттео Кансельери и Абдурамана Диаби.