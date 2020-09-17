Италия

В обратном направлении отправятся трое игроков римлян и деньги.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла перешел в Рому на правах двухлетней аренды, сообщил официальный сайт "волков".

Римляне заплатят за аренду два миллиона евро. Также в сделку вошли Мерт Четин, Маттео Кансельери и Абдураман Диаби, которые проведут два ближайших сезона в Вероне.

Также в аренде Кумбуллы прописаны 3,5 млн евро в качестве бонусов, которые зависят от успехов самого футболиста и команды.

Если по истечению арендных соглашений Рома захочет выкупить Мараша, а Верона – всех трех игроков, "волкам" придется доплатить 13,5 млн евро.

В случае выкупа Кумбуллы его контракт с Ромой будет действовать до лета 2025 года.

Новый 24-й номер "волков" может дебютировать за клуб в матче как раз против Вероны. Команды сойдутся между собой в первом туре Серии А 19 сентября.

Роме приписывают интерес и к защитнику Манчестер Юнайтед Крису Смоллингу, который выступал за "волков" в прошлом сезоне на правах аренды. Перехватить англичанина может Интер, который также интересовался Кумбуллой.