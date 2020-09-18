Италия

Итальянский фулбек возвращается в Серию А.

Крайний защитник Челси Давиде Дзаппакоста продолжит карьеру в Дженоа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний итальянец перейдет в новой клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до июня 2021 года.

Стороны согласовали между собой все условия перехода. Уже сегодня, 18 сентября, Дзаппакоста пройдет в Дженоа медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней Челси также планирует расстаться с Тьемуэ Бакайоко.