Италия

Ганский вингбек может покинуть "нерадзурри" уже этой осенью.

Ганец Квадво Асамоа не входит в планы главного тренера Интера Антонио Конте. Клуб работает над его продажей в Италии или за границу, но вместе с тем начал переговоры о расторжении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

Квадво перешел в Интер летом 2018 года из Ювентуса. Он провел 53 поединка за "нерадзурри" во всех турнирах.

Этой осенью ряды миланского клуба пополнил серб Александар Коларов из Ромы. Он способен сыграть на позиции левого защитника, где также есть Эшли Янг.

Интер проведет свой первый матч в Серии А против Фиорентины в следующую субботу, 26 сентября.