Завершился матч первого тура чемпионата Италии.
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19 сентября 2020, 20:59
Сегодня, 19 августа, Фиорентина на своем поле принимала Торино.
Хозяева сумели дожать своего оппонента, забив гол за двенадцать минут до конца основного времени игры.
Фиорентина — Торино 1:0
Гол: Кастровилли, 78
Фиорентина: Дронговски, Касерес, Чеккерини, Миленкович, Бираги (Венути, 88), Бонавентура (Валеро, 79), Кастровилли, Рибери (Влахович, 79), Данкан, Кьеза (Лирола, 83), Куаме (Кутроне, 88).
Торино: Сиригу, Иццо (Войвода, 87), Ансальди, Бремер, Нкулу, Ринкон, Линетти (Миллико, 87), Мейте (Лукич, 69), Беренгер (Верди, 69), Дзадза, Белотти
Предупреждения: Миленкович, Чеккерини, Бираги, Линетти.