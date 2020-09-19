Италия

Итальянцы стараются приобрести украинца.

Генеральный директор Болоньи Клаудио Фенуччи прокомментировал переговоры с Динамо о трансфере форварда Владислава Супряги.

"По Супряге сложные переговоры, как и все, что происходит в период коронавируса. Пандемия оказала сильное влияние на баланс клуба. Доходы от телеправ сильно упали".

За последние 5 лет мы инвестировали в клуб 110 млн евро и сейчас мы ищем талантливых футболистов подходящего возраста, чтобы добиться успехов в Серии А, учитывая те финансовые возможности, что есть в команде. Если переход Супряги будет в пределах ограничений бюджета, то мы его подпишем", — сказал гендир TuttoBolognaWeb.

Напомним, Супряга забил в последнем матче УПЛ, в котором его команда обыграла Львов.