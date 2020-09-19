Итальянцы стараются приобрести украинца.
Владислав Супряга, фото Динамо
19 сентября 2020, 23:28
Генеральный директор Болоньи Клаудио Фенуччи прокомментировал переговоры с Динамо о трансфере форварда Владислава Супряги.
"По Супряге сложные переговоры, как и все, что происходит в период коронавируса. Пандемия оказала сильное влияние на баланс клуба. Доходы от телеправ сильно упали".
За последние 5 лет мы инвестировали в клуб 110 млн евро и сейчас мы ищем талантливых футболистов подходящего возраста, чтобы добиться успехов в Серии А, учитывая те финансовые возможности, что есть в команде. Если переход Супряги будет в пределах ограничений бюджета, то мы его подпишем", — сказал гендир TuttoBolognaWeb.
Напомним, Супряга забил в последнем матче УПЛ, в котором его команда обыграла Львов.