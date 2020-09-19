Украина

Вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины.

Подопечные Мирчи Луческу лишь в конце поединка добыли победу над одним из аутсайдеров чемпионата.

В четвертом туре Динамо отправится в гости к Минаю, а ПФК Львов примет луганскую Зарю.

Обзор матча:

Динамо - ПФК Львов 3:1

Голы: Цыганков, 48 (с пенальти), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 — Челич, 62

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46) — Цитаишвили (Цыганков, 46), Леднев (Буяльский, 46), Вербич (Кравец, 67) — Супряга

ПФК Львов: Литовченко — Челич, Клименчук, Михоуби, Кравчук — Борзенко, Айнсалу — Кошман (Велвес, 75), Грисьо (Комарец, 64), Филипе — Ныч (Романчук, 88)

Предупреждения: Шапаренко, Супряга — Грисьо, Айнсалу, Клименчук, Кравчук, Михоуби

Удаление: Михоуби, 83 (повторное предупреждение)