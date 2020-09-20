Италия

Состоялся очередной матч первого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2020/21.

Дженоа сумел стартовать с победы в новом сезоне. Уже к 9-й минуте игры с Кротоне счет был 2:0 в пользу "грифонов". Отличились Маттиа Дестро и Горан Пандев. К исходу получаса игры Кротоне огрызнулся дебютным голом Эммануэля Ривьера, но у Дженоа нашлись свои новички: арендованные Давиде Дзаппакоста и Марко Пьяца забили первые голы за генуэзцев.

В следующем туре Дженоа 27 сентября сыграет на выезде против Наполи, а Кротоне встретится с Миланом дома в тот же день.

Дженоа – Кротоне 4:1

Голы: Дестро, 6, Пандев, 9, Дзаппакоста, 34, Пьяца, 75 – Ривьер, 28.

Дженоа: Перин – Голданига, Сапата, Бираски – Гильоне, Лерагер (Мелегони, 86), Бадель (Радованович, 68), Зайц (Берами, 76), Дзаппакоста (Циборра, 76) – Пандев (Пьяца, 68), Дестро.

Кротоне: Кордас – Магальян, Марроне, Големич – Молина, Чигарини (Гомелт, 86), Дзаннелатто (Эдуардо Энрике, 58), Маццотта (Рисполи, 46) – Нванкво (Дрэгуш, 89), Мессисас, Ривьер (Каргбо, 59).

Предупреждения: Дзаппакоста, Зайц, Пандев, Гильоне – Молина, Маццотта.