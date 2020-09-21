Италия

Вашему вниманию обзор поединка первого тура итальянской Сериии А.

В рамках первого тура чемпионата Италии Ювентус принимал Сампдорию.

Этот поединок стал первым официальным для Андреа Пирло на посту главного тренера "бьянконери" и он завершился удачно — сухая и разгромная победа над гостями — 3:0.

Обзор матча:

Ювентус — Сампдория 3:0

Голы: Кулусевски, 13, Бонуччи, 78, Роналду, 88



Ювентус: Щесны — Куадрадо (Бентанкур, 78), Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 82), Данило, Фработта (Де Шильо, 67) — Кулусевски (Дуглас Коста, 82), Рабио, Маккенни, Рэмси — Роналду.



Сампдория: Аудеро — Берешински, Колли, Тонелли (Йосида, 46), Ауджелло — Депаоли (Рамирес, 46), Торсби (Дамсгор, 69), Лерис (Квальярелла, 46), Янкто — Экдаль — Бонаццоли (Верре, 69).



Предупреждения: Фработта — Тонелли.