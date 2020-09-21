В рамках первого тура чемпионата Италии Ювентус принимал Сампдорию. В стартовом составе хозяев вышел нападающий Криштиану Роналду. 

35-летний футболист отличился голом в концовке встречи и, таким образом, забивает 19 сезонов подряд на клубном уровне. 

Ранее Роналду забивал за Спортинг Л, Манчестер Юнайтед, Реал и за Ювентус в двух первых сезонах. 

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Сампдория