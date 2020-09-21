Португальский бомбардир продолжает устанавливать рекорды.
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21 сентября 2020, 08:57
В рамках первого тура чемпионата Италии Ювентус принимал Сампдорию. В стартовом составе хозяев вышел нападающий Криштиану Роналду.
35-летний футболист отличился голом в концовке встречи и, таким образом, забивает 19 сезонов подряд на клубном уровне.
Ранее Роналду забивал за Спортинг Л, Манчестер Юнайтед, Реал и за Ювентус в двух первых сезонах.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Сампдория.