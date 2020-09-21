Серб может переехать в Италию.
Лука Йович, getty images
21 сентября 2020, 12:59
Рома рассматривает вариант с арендой нападающего Реала Луки Йовича, утверждает Calciomercato.
По данным источника, сербский футболист — это запасной вариант для римлян, так как, в первую очередь, приобрести форварда Наполи Аркадиуша Милика.
Отмечается, что и сам Йович желает покинуть Реал, а клуб открыт к предложениям по аренде сербского футболиста.
Ранее сообщалось, что Милик находится в шаге от перехода в Рому, так как уже прошел медобследование в клубе.