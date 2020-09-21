Италия

Серб может переехать в Италию.

Рома рассматривает вариант с арендой нападающего Реала Луки Йовича, утверждает Calciomercato.

По данным источника, сербский футболист — это запасной вариант для римлян, так как, в первую очередь, приобрести форварда Наполи Аркадиуша Милика.

Отмечается, что и сам Йович желает покинуть Реал, а клуб открыт к предложениям по аренде сербского футболиста.

Ранее сообщалось, что Милик находится в шаге от перехода в Рому, так как уже прошел медобследование в клубе.