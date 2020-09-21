Италия

Шведу исполнится 39 лет в начале октября, что не мешает ему продолжать забивать.

Милан уверенно обыграл Болонью в рамках первого тура итальянской Серии А со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал нападающий Златан Ибрагимович, который оформил в ворота соперника дубль и принес "россонери" победу.

Интересно, что 38-летний швед сумел забить в матче высшего дивизиона уже в 23-м сезоне. Впервые он отличился в рамках первенства Швеции, защищая цвета Мальме.

С тех пор Ибрагимович выступал за Аякс, Ювентус, Интер, Барселону, Милан, Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси, а в январе этого года он вернулся в Милан.