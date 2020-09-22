Италия

Шведский нападающий прокомментировал победу над Болоньей (2:0).

В первом туре чемпионата Италии Милан обыграл Болонью (2:0). Оба гола забил 38-летний Златан Ибрагимович.

"Я в хорошей форме, работаю. Это второй официальный матч в сезоне. Мы выиграли, а я мог бы забить больше. Было бы мне 20 лет – забил бы еще два гола", — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Я не старый, я как Бенджамин Баттон, начал старым и умру молодым! Шутки в сторону, команда хорошо поработала. Мы не на 100% готовы, поэтому допускали несвойственные нам ошибки, но все закончилось хорошо. Наша цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне".

В следующей игре Милан сыграет против Буде-Глимт в третьем раунде квалификации Лиги Европы 24 сентября, а через три дня сразится с Кротоне в чемпионате Италии.