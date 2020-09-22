Италия

Уругвайский хавбек больше не является приоритетом для туринского клуба.

Арсенал готов расстаться с полузащитником Лукасом Торрейрой в нынешнее трансферное окно, чтобы освободить место в составе и заработать средства для подписания новых игроков.

Среди заинтересованных в 24-летнем уругвайце клубов назывался Торино, однако, как сообщает Sky Sports, данный переход может в конечном итоге не состояться.

Стороны договорились об аренде Торрейры с последующим его выкупом на постоянной основе за 22 миллиона фунтов, однако директор Торино Давиде Вагнати заявил, что уругвайский хавбек больше не является для его клуба приоритетной целью.

Источник подтверждает, что в Торрейре также заинтересован мадридский Атлетико, тогда как Арсенал хотел бы подписать полузащитника "матрасников" Томаса Партея, у которого в контракте фигурирует клаусула в размере 50 миллионов евро (45 млн фунтов).