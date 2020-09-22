Италия

Наставник Болоньи подтвердил интерес к украинскому форварду.

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович после поражения в матче первого тура Серии А от Милана прокомментировал слухи в прессе, которые связывают его клуб с желанием оформить трансфер перспективного нападающего киевского Динамо Владислава Супрягу.

По словам сербского специалиста, Болонья действительно заинтересована в 20-летнем украинце и ведет переговоры с "бело-синими".

"У нас нет возможности подписать футболиста, который сможет сходу преобразовать команду, поэтому мы решили сосредоточиться на молодых и перспективных игроках".

"Супряга — это именно тот, за кем мы наблюдаем. Ему нужно предоставить время для прогресса, и мы знаем, что неизбежны взлеты и падения. Несмотря на это, у парня большой потенциал", — приводит слова Михайловича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, ранее генеральный директор Болоньи Клаудио Фенуччи признался, что переговоры с Динамо по Супряга ведутся сложно.