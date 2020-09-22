Италия

Полузащитник останется в составе нынешней команде, несмотря на спрос других клубов.

Аталанта будет отвергать любые предложения по Руслану Малиновскому, сообщает Forza Italian Football.

Источник информирует, что клуб не заинтересован в продаже полузащитника, так как Йосип Иличич еще не готов играть из-за депрессии.

Кроме того, новичок Аталанты Алексей Миранчук еще не восстановился после травмы бедра.

Ранее сообщалось, что интерес к Малиновскому проявляет Лидс, который в этом сезоне получил повышение в классе и играет в АПЛ.