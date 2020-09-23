Италия

Вингер может присоединиться к генуэзскому клубу.

Полузащитник Интера Антонио Кандрева может вскоре присоединится к Сампдории, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Опытный вингер согласился перейти в Сампдорию, и теперь руководству клуба нужно согласовать детали сделки с "нерадзурри". Интер хочет выручить около 3 млн евро за 33-летнего игрока, но генуэзский клуб пока отказывается платить за него эту сумму.

В минувшем сезоне полузащитник провел 40 поединков в футболке Интера, забив 13 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что в подписании Кандревы также заинтересована Дженоа.