Вингер может присоединиться к генуэзскому клубу.
Антонио Кандрева, Getty Images
23 сентября 2020, 09:24
Полузащитник Интера Антонио Кандрева может вскоре присоединится к Сампдории, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Опытный вингер согласился перейти в Сампдорию, и теперь руководству клуба нужно согласовать детали сделки с "нерадзурри". Интер хочет выручить около 3 млн евро за 33-летнего игрока, но генуэзский клуб пока отказывается платить за него эту сумму.
В минувшем сезоне полузащитник провел 40 поединков в футболке Интера, забив 13 голов и совершив 9 ассистов.
Ранее сообщалось, что в подписании Кандревы также заинтересована Дженоа.