Италия

"Грифоны" начали переговоры по вингеру Интера.

Полузащитник Интера Антонио Кандрева попал в сферу интересов Дженоа, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Генуэзский клуб планирует усилить состав до закрытия трансферного окна и попытается приобрести опытного вингера. Представители "грифонов" уже начали переговоры с 33-летним игроком и руководством миланского клуба.

Действующий контракт Кандревы с Интером истекает в июне 2021 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 40 поединков в футболке "нерадзурри", забив 13 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Дженоа объявила о подписании, полузащитников Милана Баделя и Филиппо Мелегони, а также нападающего Жоэля Асоро.