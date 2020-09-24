Италия

Форвард прокомментировал возвращение в стан туринцев.

Нападающий Ювентуса Альваро Мората, который будет выступать за туринцев на правах годичной аренды, высказал свое мнение после возвращения в клуб.

"Вернуться сюда — это прекрасно чувство. Я всегда ощущал привязанность к Ювентусу, сейчас я счастлив. С нетерпением жду момента, когда воссоединюсь с партнерами по команде. Мой первый период здесь прошел великолепно, но я убежден, что стал сильнее и вырос во многих аспектах.

"Уверен, это будет еще одно замечательное приключение. Я всегда буду готов играть за Ювентус. Это великий клуб и семья. В место, которое ощущается как дом, хочется возвращаться всегда", — сказал Мората Juventus TV.

К слову, Атлетико нашел замену Морате в лице экс-нападающего Барселоны Луиса Суареса.