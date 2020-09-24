Италия

Бельгиец тяжело пережил поражение от Севильи.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку рассказал о своих эмоциях после поединка финала Лиги Европы, в котором его команда уступила Севилье (2:3).

"Для меня это был очень трудный момент. Я не разговаривал четыре дня. Но однажды я проснулся и назвал себе причину. Вы можете проиграть, но только чтобы научиться побеждать".

"Прибытие Видаля? Это очень важно, он отличный игрок. Вы не так много выиграете с разными командами, если вы не на высшем уровне", — сказал Лукаку La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Интер в ближайшее время покинет Антонио Кандрева, который может стать игроком Сампдории.