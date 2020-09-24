Клуб подтвердил, что болезнь добралась до форварда.
Златан Ибрагимович, getty images
24 сентября 2020, 16:53
Официальный сайт Милана сообщает, что у нападающего команды Златана Ибрагимовича диагностирован коронавирус.
"Мы проинформировали компетентные органы здравоохранения, и игрок был незамедлительно помещен на домашний карантин. Все остальные тесты, взятые в команде, были отрицательными", — сообщает сайт клуба.
Таким образом, шведский футболист не поможет своей команде в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Буде/Глимт.
Ранее Ибрагимович прокомментировал свой дубль в поединке первого тура Серии А против Болоньи.