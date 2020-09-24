Италия

Клуб подтвердил, что болезнь добралась до форварда.

Официальный сайт Милана сообщает, что у нападающего команды Златана Ибрагимовича диагностирован коронавирус.

"Мы проинформировали компетентные органы здравоохранения, и игрок был незамедлительно помещен на домашний карантин. Все остальные тесты, взятые в команде, были отрицательными", — сообщает сайт клуба.

Таким образом, шведский футболист не поможет своей команде в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Буде/Глимт.

Ранее Ибрагимович прокомментировал свой дубль в поединке первого тура Серии А против Болоньи.