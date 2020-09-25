Италия

Немецкий хавбек намерен отправиться за новым вызовом в своей карьере.

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира намерен сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 33-летний немец покинет стан "старой синьоры" на правах свободного агента.

Стороны должны согласовать все условия досрочного расторжения контракта на следующей неделе. Нынешнее соглашение немца с туринским клубом истекает летом 2021 года.

Напомним, что Сами Хедира в середине сентября этого года восстановился от травмы приводящей мышцы и приступил к тренировкам с Ювентусом. Из-за этого повреждения хавбек не появлялся на поле с июня.