Немецкий хавбек намерен отправиться за новым вызовом в своей карьере.
Сами Хедира, Getty Images
25 сентября 2020, 11:40
Полузащитник Ювентуса Сами Хедира намерен сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 33-летний немец покинет стан "старой синьоры" на правах свободного агента.
Стороны должны согласовать все условия досрочного расторжения контракта на следующей неделе. Нынешнее соглашение немца с туринским клубом истекает летом 2021 года.
Напомним, что Сами Хедира в середине сентября этого года восстановился от травмы приводящей мышцы и приступил к тренировкам с Ювентусом. Из-за этого повреждения хавбек не появлялся на поле с июня.