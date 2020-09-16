Италия

Хавбек продолжает заниматься поисками нового клуба.

Полузащитник Сами Хедира приступил к тренировкам с Ювентусом перед началом нового сезона, сообщает портал Football Italia.

Немецкий хавбек не входит в планы Ювентуса, однако найти новый клуб ему пока не удалось. В данный момент стороны продолжают обсуждать детали расторжения контракта.

Действующий договор полузащитника со "старой синьорой" рассчитан до июня 2021 года.

В прошлом сезоне 33-летний игрок провел 18 поединков в футболке "бьянконери".

Ранее сообщалось, что Ювентус согласился отпустить защитника Маттиа Де Шильо в Рому.