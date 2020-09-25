Италия

Полузащитник Фиорентины может продолжить карьеру в составе "бьянконерри".

Ювентус проявляет интерес к Федерико Кьезе, сообщает Sky Italia.

По информации источника, для начала "бьянконерри" необходимо расстаться с Дугласом Костой, Сами Хедирой и Федерико Бернардески.

Фиорентина не против продать Кьезу. Что касается игрока, то он согласовал личный контракт на пять лет с заработной платой 10 миллионов евро до уплаты налогов.

В текущем сезоне Кьеза провел одну игру в Серии А и отличился одним ассистом.