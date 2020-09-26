Италия

Еще один вариант — защитник Галатасарая Маркао.

Рома продолжает вести поиск усиления в центр защиты. Среди кандидатур, которые рассматривают римляне – Домагой Вида из Бешикташа и Маркао из Галатасарая, сообщает La Gazzetta dello Sport.

И бывший защитник Динамо Вида, и Маркао, которым Динамо якобы интересовалось, получили одобрение главного тренера Ромы Паулу Фонсеки.

Приоритетным вариантом для "волков" был бы выкуп у Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга, который играл за них в прошлом сезоне в аренде. Однако Рома не может договориться с "красными дьяволами": те просят 18 млн евро, а римляне готовы заплатить только 12 млн.

Также Рома хочет усилить атаку, арендовав у Реала нападающего Борху Майораля, который должен стать дублером Эдина Джеко.