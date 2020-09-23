Италия

Римляне хотят вернуть футболиста в свою команду.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека подтвердил, что "джаллоросси" заинтересованы в том, чтобы вернуть в команду защитника Криса Смоллинга.

"Я поддерживаю постоянный контакт с Крисом Смоллингом, я говорил с ним буквально вчера".

"Он хочет вернуться в Рому, и мы хотим, чтобы он вернулся. Я думаю, что в ближайшие несколько дней могут появиться новости по этому поводу", — приводит слова Фонсеки Goal.

Ранее сообщалось, что перехватить английского футболиста у римлян может миланский Интер.