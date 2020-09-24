"Волки" хотят подписать испанского форварда.
Борха Майораль, Getty Images
24 сентября 2020, 10:24
Нападающий мадридского Реала Борха Майораль попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Римляне планируют укрепить линию обороны и попытаются подписать испанского форварда. В данный момент руководство "волков" ведет переговоры с королевским клубом по 23-летнему игроку.
Действующий контракт Майораля с Реалом рассчитан до июня 2021 года.
Два прошлых сезона нападающий выступал на правах аренды в Леванте, где провел 69 матчей и забил 14 голов.
Ранее сообщалось, что Рома также заинтересована в подписании нападающего Реала Луки Йовича.