Италия

"Волки" хотят подписать испанского форварда.

Нападающий мадридского Реала Борха Майораль попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римляне планируют укрепить линию обороны и попытаются подписать испанского форварда. В данный момент руководство "волков" ведет переговоры с королевским клубом по 23-летнему игроку.

Действующий контракт Майораля с Реалом рассчитан до июня 2021 года.

Два прошлых сезона нападающий выступал на правах аренды в Леванте, где провел 69 матчей и забил 14 голов.

Ранее сообщалось, что Рома также заинтересована в подписании нападающего Реала Луки Йовича.