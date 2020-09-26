Италия

Левый защитник проведет этот сезон в стане клуба из Генуи.

Защитник Ювентуса Лука Пеллегрини присоединился к Дженоа на правах годичной аренды, сообщил официальный сайт "грифонов".

Лука будет играть за генуэзцев под 88-м номером. Он может дебютировать в новой команде уже в игре с Наполи 27 сентября.

В прошлой кампании Пеллегрини играл в аренде в Кальяри. Там он сделал шесть ассистов в 24 играх.

Лука – уже не первый футболист, которого "грифоны" арендовали у Ювентуса в это трансферное окно. Ранее они подписали Марко Пьяцу.