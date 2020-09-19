Италия

Генуэзский клуб усилился вингером Ювентуса.

Нападающий Ювентуса Марко Пьяца перешел в Дженоа, сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

Хорватский вингер присоединился к "грифонам" на правах аренды до конца сезона.

Ювентус приобрел Пьяцу в 2016 году у загребского Динамо за 23 миллиона евро. Минувшие полгода 25-летний игрок провел на правах аренды в Андерлехте, где провел 4 поединка и отличился одним голом.

Действующий контракт Пьяцы с Ювентусом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дженоа объявила о подписании защитника Челси Давиде Дзаппакосты.