Италия

Главный тренер Ромы — о матче против Ювентуса (2:2).

В центральном поединке чемпионата Италии Рома разошлась результативной ничьей с Ювентусом. Комментарий по игре дал наставник "волков" Паулу Фонсека.

"Мы провели хороший матч, но я, определенно, не рад результату. Рома создавала моменты у ворот Ювентуса и играла на победу".

"Я недоволен результатом, но доволен игрой и отношением своих футболистов, а также храбростью", — приводит слова Паулу Фонсеки Football Italia

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома — Ювентус.