В центральном поединке чемпионата Италии Рома разошлась результативной ничьей с Ювентусом. Комментарий по игре дал наставник "волков" Паулу Фонсека. 

"Мы провели хороший матч, но я, определенно, не рад результату. Рома создавала моменты у ворот Ювентуса и играла на победу". 
"Я недоволен результатом, но доволен игрой и отношением своих футболистов, а также храбростью", — приводит слова Паулу Фонсеки Football Italia

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома — Ювентус