Испанец связывает себя с итальянским клубом в обозримом будущем.
Луис Альберто, Getty Images
29 сентября 2020, 00:57
Испанский полузащитник Луис Альберто будет выступать за Лацио в течение ближайших пяти лет, если "орлы" не решат продать его в другой клуб.
"Футбольный клуб Лацио сообщает о продлении экономического контракта футболиста Луиса Альберто Ромеро Алконхеля до 2025 года", — говорится в заявлении римлян.
В прошлом сезоне Луис Альберто с 15 голевыми передачами стал лучшим ассистентом Серии А. Этот показатель он дополнил шестью голами в чемпионате.