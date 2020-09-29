Италия

Испанец связывает себя с итальянским клубом в обозримом будущем.

Испанский полузащитник Луис Альберто будет выступать за Лацио в течение ближайших пяти лет, если "орлы" не решат продать его в другой клуб.

"Футбольный клуб Лацио сообщает о продлении экономического контракта футболиста Луиса Альберто Ромеро Алконхеля до 2025 года", — говорится в заявлении римлян.

В прошлом сезоне Луис Альберто с 15 голевыми передачами стал лучшим ассистентом Серии А. Этот показатель он дополнил шестью голами в чемпионате.