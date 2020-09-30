Италия

Закончились два поединка чемпионата Италии.

В рамках перенесенных поединков первого тура Интер отправился в гости к Беневенто, а Удинезе принимал Специю.

Подопечные Антонио Конте показали свою мощь, отправив в ворота соперника пять мячей при двух пропущенных. "Фриульцы" же лишь пропускали — 0:2.

Беневенто — Интер 2:5

Голы: Капрари, 34, 76 — Лукаку, 1, 28, Гальярдини, 25, Хакими, 42, Мартинес, 71

Беневенто: Монтипо — Барба (Летициа, 37), Глик, Маджо (Фулон, 46), Кальдирола — Дабо (Хетемай, 70), Скьяттарелла — Капрари, Ионицэ, Инсинье (Туйя, 46) — Мончини (Лападула, 63).

Интер: Ханданович — Хакими, Коларов, Шкриньяр, де Врей, Янг (Перишич, 65) — Видаль (Барелла, 52), Сенси (Брозович, 65), Гальярдини (Эриксен, 81) — Санчес, Лукаку (Мартинес, 65).

Предупреждения: Скьяттарелла

Удинезе — Специя 0:2

Голы: Галабинов, 29, 90+4