Италия

Хавбек имеет неплохие шансы оказаться в Италии.

Руководство Наполи рассматривает вариант с приобретением полузащитника Челси Тьемуэ Бакайоко, сообщает Джанлука ди Марцио.

По данным источника, долгое время основным претендентом на футболиста был Милан, но "россонери" спугнула запрашиваемая стоимость.

Отмечается, что Челси открыт к продаже игрока за определенную сумму, а за ситуацией вокруг хавбека наблюдают Герта и ПСЖ.

В прошлом сезоне 26-летний игрок выступал на правах аренды в Монако, где провел 23 матча и забил один гол