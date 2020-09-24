Франция

Парижане практически договорились по трансферу хавбека Челси.

Полузащитник Челси Тьемуэ Бакайоко может в ближайшее время стать игроком ПСЖ, сообщает ESPN.

Спортивный директор парижан Леонардо ведет переговоры с Челси по центральному хавбеку и близок к достижению соглашения. "Сине-красные" планируют подписать француза на правах аренды с опцией выкупа.

В прошлом сезоне 26-летний игрок выступал на правах аренды в Монако, где провел 23 матча и забил один гол.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании защитника Ювентуса Маттиа Де Шильо.