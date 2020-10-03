Италия

"Нероверди" победили дома со счетом 4:1.

В матче 3-го тура Серии А Сассуоло обыграл на своем поле Кротоне со счетом 4:1. В составе "нероверди" дублем отличился Капуто, а еще по голу в свой актив записали Берарди и Локателии. Единственный гол у гостей с пенальти забил Сими.

Сассуоло – Кротоне 4:1

Голы: Берарди, 19, Капуто, 58, (пенальти) 85, Локателли, 90+3 – Сими, 49 (пенальти).

Сассуоло: Консильи – Мюльдюр (Кирьякопулос, 53), Кирикеш (Айхан, 34), Феррари, Толян – Бурабия (Обианг, 53), Локателли – Берарди, Дефрель (Пелузо, 90).Джуричич (Траоре, 90) – Капуто.

Кротоне: Кордац – Магальян, Марроне, Големич – Педру Перейра (Рисполи, 85), Молина, Чигарини (Гомелт, 77), Вулич (Дрэгуш, 77), Реца – Жуниор Мессиас, Сими.

Предупреждения: Кирикеш – Сими, Магальян, Чигарини, Кирьякопулос.