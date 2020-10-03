Италия

Поединок третьего тура Серии А может не состояться.

Органы здравоохранения Италии запретили Наполи лететь в Турин, где в воскресенье, четвертого октября, должен был состояться поединок третьего тура итальянской Серии А против Ювентуса. Теперь этот матч под угрозой срыва.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в субботу, третьего октября, неаполитанцы в полном составе планировали отправиться в Турин, но в последнюю минуту вылет команды заблокировали.

Причиной этому стала пандемия коронавируса, а именно недавнее выявление целого ряда случаев заражения COVID-19 в Дженоа. Органы здравоохранения беспокоятся столкнуться с новым "делом Дженоа", поэтому попросили Наполи не покидать регион в целях безопасности.