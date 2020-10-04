Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Италии.
Рома, Getty Images
04 октября 2020, 06:20
Рома в третьем туре Серии А добыла свою первую победу в текущем чемпионате Италии – пострадал Удинезе. Для успеха потребовался только один гол – дебютный мяч за "волков" забил новичок команды Педро. 1:0.
Удинезе — Рома 0:1
Гол: Педро, 55
Удинезе: Муссо, Аувеян, Де Майо, Самир, Тер Авест (Молина, 62), Перейра (Несторовски, 86), Арслан (Форестьери, 63), де Пауль, Бекао (Кулибали, 86), Лазанья, Окака.
Рома: Миранте, Спинаццола, Манчини, Кумбула, Сантон, Мхитарян (Карлес Перес, 71), Пеллегрини (Клюйверт, 83), Педро (Кристанте, 83), Верету, Рожер, Джеко (Вильяр, 90+4).
Предупреждение: Самир