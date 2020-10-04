Италия

Матч должен состояться сегодня в 21:45 по киевскому времени.

Неаполитанские здравоохранительные власти якобы заблокировали вылет Наполи на матч против Ювентуса. В то же время, туринцы официально заявили, что выйдут на матч согласно расписанию. В таком случае Наполи будет засчитано техническое поражение.

"Лига Серия А подтверждает, что матч третьего тура чемпионата Ювентус – Наполи по-прежнему запланирован на 21:45 четвертого октября", — цитирует заявление Серии А Football Italia.

Это означает, что Наполи не смог доказать, что ему запретили участие в игре с Ювентусом. Пока что клуб воздержался от каких-либо официальных комментариев.

Текст заявления неаполитанского здравоохранительного органа попал в Сеть, но в нем нет прямого запрета на бан путешествий или указания необходимости отправить команду на карантин.

Напомним, в Наполи заболели коронавирусом полузащитники Пьетр Зьелински и Элиф Эльмас.