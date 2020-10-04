Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.
Ромелу ЛУкаку, Getty Images
04 октября 2020, 13:04
Компания Parimatch отдает предпочтение Интеру в этой встрече. Так, победа "нерадзурри" оценивается коэффициентом 2,17.
Вероятность ничьей практически в полтора раза ниже – 3,15. Наконец, в случае победы Лацио Parimatch выплатит по ставке в 3,85 раза больше.
Следить за ходом игры можно будет в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua. Встреча начнется 4 октября в 16:00.