Италия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.

Компания Parimatch отдает предпочтение Интеру в этой встрече. Так, победа "нерадзурри" оценивается коэффициентом 2,17.

Вероятность ничьей практически в полтора раза ниже – 3,15. Наконец, в случае победы Лацио Parimatch выплатит по ставке в 3,85 раза больше.

Следить за ходом игры можно будет в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua. Встреча начнется 4 октября в 16:00.