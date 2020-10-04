Италия

Football.ua предлагает читателям в реальном времени следить за событиями вокруг центрального поединка третьего тура чемпионата Италии.

Центральный поединок третьего тура итальянской Серии А между Ювентусом и Наполи по-прежнему находится под угрозой срыва, несмотря на недавнее официальное заявление туринского клуба о том, что поединок состоится по расписанию.

Данная встреча должна была пройти сегодня, четвертого сентября, в 21:45 по киевскому времени, однако органы здравоохранения запретили Наполи покидать регион из-за рисков массового заражения коронавирусом, как это ранее произошло в Дженоа.

Неопределенность вокруг этой ситуации существует и до сих пор, поэтому Football.ua предлагает вам следить за событиями в реальном времени, чтобы узнать в конечном итоге судьбу поединка между Ювентусом и Наполи.

10:00 В составе Наполи появились случаи заражения коронавирусом, в частности у полузащитника Элифа Эльмаса.

Команде запретили выезжать на гостевой матч против Ювентуса в Турин. Все футболисты неаполитанского клуба находятся дома.

10:35 Серия А подтвердила, что матч 3-го тура Ювентус — Наполи должен состояться по расписанию.

Если неаполитанцы не прибудут на игру, то им будет засчитано техническое поражение.

12:00 Наполи официально потребовал отложить сегодняшний поединок Серии А с Ювентусом.

Команда не может поехать в Турин, а все футболисты находятся на самоизоляции.

14:10 Ювентус провел предматчевую тренировку, несмотря на то, что Наполи не собирается отправляться в Турин.

Туринский клуб уведомили о том, что неаполитанцы не могут явиться на матч. Ожидается, что Ювентус выйдет на поле, а после 45 минут арбитр даст финальный свисток и зафиксирует техническое поражение Наполи.

14:17 Ювентус объявил заявку на запланированный поединок против Наполи.

Несмотря на отсутствие неаполитанцев в Турине, подопечные Андреа Пирло готовятся к матчу в обычном режиме.

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