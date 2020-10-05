Италия

Итальянский хавбек покинул Фиорентину, за которую выступал с 2016 года.

Крайний полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза продолжит карьеру в Ювентусе. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

22-летний итальянец перешел в стан "старой синьоры" на правах двухлетней аренды, за которую Ювентус заплатит 10 миллионов евро: 3 миллиона в этом сезоне, а остальную сумму — в следующей кампании.

Кроме того, туринский клуб оставил за собой первоочередное право выкупа Кьезы за 40 миллионов евро после истечения арендного соглашения. Эта сумма может увеличиться максимум на 10 миллионов евро при достижении определенных результатов.

В прошлом сезоне Федерико Кьеза провел в футболке Фиорентины 37 поединков, в которых забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.