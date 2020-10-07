Италия

Тренерский штаб "россонери" рассчитывает на игроков перед важным матчем.

Нападающие Златан Ибрагимович и Анте Ребич и защитник Алессио Романьоли могут вернуться в общий строй Милана перед дерби с Интером, сообщает Gazzetta dello Sport.

Тренерский штаб "россонери" надеется, что сможет рассчитывать на своих игроков в принципиальном противостоянии.

Ибрагимович заразился коронавирусом, однако его болезнь проходит бессимптомно. Ребич же повредил плечо и на следующей неделе пройдет медобследование, которое покажет, сможет ли он принять участие в матче.

Что касается Романьоли, то он уже восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Матч Интер – Милан в 4-м туре Серии А запланирован на 17 октября.