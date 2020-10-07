Италия

"Россонери" начнут переговоры с двумя футболистами.

Милан планирует начать переговоры по новым контрактам с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой и полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает издание Corriere dello Sport.

Текущие соглашения обоих футболистов с "россонери" истекают в 2021 году, но клуб рассчитывает на них в будущем. В ближайшее время клубное руководство начнет с игроками переговоры о продлении.

В новом сезоне Доннарумма провел 6 матчей в составе Милана, 3 из которых отстоял на ноль. Чалханоглу также отыграл 6 поединков, отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан расторг контракт с полузащитником Аленом Халиловичем.