"Нерадзурри" намерены сохранить футболиста.
Лаутаро Мартинес, getty images
07 октября 2020, 21:50
Руководство Интера инициировало переговоры с нападающим команды Лаутаро Мартинесом о новом контракте, утверждает Calciomercato.
Отмечается, что действующее соглашение аргентинского футболиста истекает в 2023 году, и "нерадзурри" намерены изменить условия договора, чтобы удержать игрока.
Ранее сообщалось, что основным претендентом на Лаутаро была Барселона, но каталонцам не удалось убедить Интер.
В текущем сезоне Серии А форвард провел три поединка, в который забил три гола.