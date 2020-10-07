Италия

"Нерадзурри" намерены сохранить футболиста.

Руководство Интера инициировало переговоры с нападающим команды Лаутаро Мартинесом о новом контракте, утверждает Calciomercato.

Отмечается, что действующее соглашение аргентинского футболиста истекает в 2023 году, и "нерадзурри" намерены изменить условия договора, чтобы удержать игрока.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Лаутаро была Барселона, но каталонцам не удалось убедить Интер.

В текущем сезоне Серии А форвард провел три поединка, в который забил три гола.