"Сине-гранатовые" надеются оформить трансфер аргентинского форварда.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
24 сентября 2020, 21:38
Барселона в ближайшие несколько часов предпримет последнюю попытку подписать нападающего Интера Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, большое количество продаж футболистов, в число которых вошли Нельсон Семеду, Артуро Видаль, Луис Суарес, Иван Ракитич и Артур Мело, позволили Барселоне улучшить свое финансовое положение.
"Сине-гранатовые" освободили зарплатную ведомость, сэкономив примерно 70 миллионов евро, а также заработали на трансфере Семеду в Вулверхэмптон как минимум 30 миллионов евро.
Таким образом, у Барселоны появилась возможность подписать Лаутаро Мартинеса, которого Интер оценивает в 100 миллионов евро.
Если каталонцы решатся потратить данную сумму на аргентинца, то больше не смогут усилить состав в текущее трансферное окно. Поскольку Барселона еще хочет осуществить трансфер защитника, финансовые запросы Интера на данный момент являются для нее проблемой.
Стоит отметить, что в подписании Мартинеса также заинтересованы другие топ-клубы. Например, появлялась информация, что мадридский Реал достиг принципиального соглашения с "нерадзурри" по 23-летнему аргентинцу.