Испания

"Сине-гранатовые" надеются оформить трансфер аргентинского форварда.

Барселона в ближайшие несколько часов предпримет последнюю попытку подписать нападающего Интера Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, большое количество продаж футболистов, в число которых вошли Нельсон Семеду, Артуро Видаль, Луис Суарес, Иван Ракитич и Артур Мело, позволили Барселоне улучшить свое финансовое положение.

"Сине-гранатовые" освободили зарплатную ведомость, сэкономив примерно 70 миллионов евро, а также заработали на трансфере Семеду в Вулверхэмптон как минимум 30 миллионов евро.

Таким образом, у Барселоны появилась возможность подписать Лаутаро Мартинеса, которого Интер оценивает в 100 миллионов евро.

Если каталонцы решатся потратить данную сумму на аргентинца, то больше не смогут усилить состав в текущее трансферное окно. Поскольку Барселона еще хочет осуществить трансфер защитника, финансовые запросы Интера на данный момент являются для нее проблемой.

Стоит отметить, что в подписании Мартинеса также заинтересованы другие топ-клубы. Например, появлялась информация, что мадридский Реал достиг принципиального соглашения с "нерадзурри" по 23-летнему аргентинцу.