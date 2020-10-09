Италия

Милан не избежал общей тенденции сезонf-2019/20.

Потери Милана в сезоне-2019/20 составили 195 миллионов евро — подтвердил клуб в своем официальном заявлении.

Такие потери названы ожидаемыми, а причинами убытков названы ошибки прежнего руководства клуба и пандемия COVID-19.

Также, несмотря на убытки, отмечена положительная динамика экономических показателей при новом руководстве, и что клубу не грозит нарушение финансового фэйр-плей и санкции от УЕФА.

Ранее Рома объявила об убытках порядка 200 миллионов евро.