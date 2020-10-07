Италия

Финансовое положение Ромы существенно ухудшилось.

Рома опубликовала данные об убытках за финансовый год — сообщает Calcio e Finanza.

Уставной убыток на 30 июня 2020 года оценивается в 188 миллионов евро. На консолидированном уровне убыток за финансовый год 2019/20 оценивается в 204 миллиона, а консолидированный акционерный капитал — как отрицательный в 242,5 миллиона.

По сравнению с финансовым годом на 30 июня 2019 года акционерный капитал AS Roma SpA оценивается как отрицательный на 88,1 миллиона.

При этом общие финансовые потребности клуба на 2020/21 оцениваются в 140 миллионов евро.

Прежде чем подтвердить эти цифры, необходимо провести аудиторскую проверку, после чего в последнюю неделю октября 2020 года совет директоров Ромы утвердит финансовые результаты.