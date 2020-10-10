Италия

Защитник рассказал о нынешней форме команды.

Защитник Милана Тео Эрнандес высказал свое мнение о выступлениях команды в текущем сезоне и о своих планах на будущее.

"Когда стало известно, что Пьоли может покинуть команду, я не понимал почему, ведь у него все было хорошо. К счастью, он остался, так как он потрясающий тренер.

Мы чувствуем себя намного сильнее, сейчас играть за Милан замечательно и приятно. Думаю, на этот раз мы сможем попасть в Лигу чемпионов. Если мы это сделаем, я обязуюсь покрасить волосы в красный и черный цвета.

"Я хочу остаться здесь надолго. Я счастлив, чувствую себя как дома, и с самого начала знал, что Милан — мой приоритет", — сказал игрок La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что убытки Милана за прошлый сезон составили почти 200 миллионов евро.