Италия

Хавбек Марселя может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Милан достиг устной договоренности с хавбеком Марселя Флорианом Товеном о его переходе в клуб следующим летом, сообщает Football Italia со ссылкой на Footmercato.

Контракт Товена с провансальцами истекает в июне 2021 года и все идет к тому, что он покинет клуб свободным агентом.

На счету экс-полузащитника Ньюкасла 10 матчей за сборную Франции. В них Флориан забил один гол.

Подписание Товена бесплатно было бы большим успехом для "россонери", чьи убытки в прошлом сезоне составили 195 млн евро.