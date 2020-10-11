Австриец может покинуть Баварию свободным агентом.
Давид Алаба, Getty Images
11 октября 2020, 10:59
Контракт защитника Баварии Давида Алабы истекает следующим летом и не исключено, что 28-летний австриец сменит клуб. В его услугах заинтересованы Ювентус и ПСЖ, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Ювентус при этом считает себя фаворитом в борьбе за подписание Алабы, который провел в Баварии уже более десяти лет.
Ранее Давид вел переговоры о новом контракте с мюнхенским клубом, но они не увенчались успехом.